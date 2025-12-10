В Судане разбился Ил-76

В Судане разбился грузовой самолет Ил-76, погибли все, кто находился на борту, передает AFP со ссылкой на анонимный источник.

ЧП произошло во вторник, 9 декабря.

"Самолет Ил-76 потерпел крушение при попытке посадки на авиабазе "Осман Дигна" в портовом городе Порт-Судан на Красном море из-за технической неисправности", - сообщил источник.

Он добавил, что погибли все члены экипажа, находившиеся на борту. Сколько их было и их гражданство, а также принадлежность самолета источник не уточнил.