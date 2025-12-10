СМИ: США дали Зеленскому считанные дни для решения по мирной сделке

Представители президента США Дональда Трампа "дали дни" Владимиру Зеленскому для ответа на предложенный мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников.

По их словам, Трамп надеется, что сделка будет согласована "к Рождеству".

По информации издания, Зеленский уведомил европейских партнеров о том, что спецпосланник хозяина Белого дома Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер на выходных принуждали его к быстрому принятию решения. Тот, в свою очередь, якобы попросил дать время на консультации с союзниками в Европе, сообщает ТАСС.

Ранее Зеленский заявил, что участники переговоров по урегулированию конфликта на Украине по-прежнему расходятся во мнениях по территориальному вопросу. До этого Трамп заявлял, что условия заключения мирного договора значительно ухудшились для Киева с момента его встречи с Зеленским в феврале.