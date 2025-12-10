Банк заплатил 200 тысяч рублей за навязчивые звонки екатеринбурженке без долгов

В Екатеринбурге банк заплатил 200 тыс. рублей за навязчивые звонки местной жительнице с требованием вернуть долг. При этом, девушка никогда не брала кредиты и даже не являлась клиентом банка - ее номер в качестве контакта оставил настоящий заемщик. Подробнее об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

К приставам девушка пришла сама. Она рассказала, что неоднократно говорила сотрудникам банка, что не является заемщиком, с настоящим должником не знакома и в принципе не имеет кредитов. Более того, она не давала свое согласие на осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности. Несмотря на это, звонки продолжались.

Специалисты отдела контрольно-надзорной и разрешительной деятельности ГУФССП провели проверку, в ходе которой выяснили, что банк действительно пытался вернуть просроченную задолженность с нарушением требований Федерального закона №230-ФЗ. За это банк привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ и назначили штраф в размере 200 тыс. рублей.

После этого уже директору организации рассказали о сроках выплаты штрафа, нарушение которых влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа. В течение 60 дней штраф был погашен в полном размере.