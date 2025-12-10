Управление тяжелой техникой предлагают доверить обычным водителям

Кабмин России поддержал инициативу об управлении внедорожниками по обычным правам.

Сенатор Андрей Кутепов предложил разрешить водителям с категориями B, C и D садиться за руль тяжелых вездеходов, болотоходов и багги без получения отдельного удостоверения тракториста-машиниста. По его словам, это позволит легализовать популярный в сфере внутреннего туризма вид досуга.

Сенатор отметил, что сейчас многие любители природы водят такую технику нелегально, рискуя получить штраф до 1 тыс. руб., сообщает "Коммерсант".