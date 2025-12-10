10 Декабря 2025
Обездолены из-за Долиной

Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Минфин заявил об увеличении "дыры" в бюджете в 12 раз за год

По данным Минфина РФ, дефицит федерального бюджета за одиннадцать месяцев 2028 года существенно вырос, достигнув 4,276 трлн руб.

Это в 11,8 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года (362 млрд руб.). Такой рост объясняется дисбалансом между доходами и расходами. За отчетный период доходы казны практически не изменились, составив 32,9 трлн рублей (рост на 0,7%). В то же время расходы увеличились на 12%, до 37,775 трлн руб. В результате 11,3% всех государственных расходов не были обеспечены налоговыми поступлениями, сообщает пресс-центр ведомства.

Минфин отмечает, что в соответствии с оценкой к уточненному бюджету в 2025 году дефицит ожидается на уровне 2,6% ВВП, а структурный первичный баланс – в размере 1,3% ВВП. Превышение целевых параметров структурного первичного баланса по итогам года связано с замедлением роста ненефтегазовых доходов в условиях охлаждения инфляции и внутреннего спроса.

Экономист и профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин указывает на формирование "идеального шторма" для российских компаний в 2026 году. Их ожидает одновременное давление со стороны запланированного повышения налогов и сохранения высокой ключевой ставки.

Теги: Минфин, бюджет РФ


