Предложено упростить формулу расчета утильсбора для автомобилей из стран ЕАЭС

Заместитель главы Федеральной таможенной службы Сергей Шкляев выступил с инициативой по упрощению формулы расчета утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых в РФ из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

По его словам, для таких машин можно ограничиться базовыми критериями, такими как год выпуска и объем двигателя, а дополнительные параметры учесть с помощью простой таблицы с коэффициентами. Это должно сделать расчет прозрачным и доступным для самостоятельного определения конечными покупателями.

Шкляев отметил, что действующие правила ввоза авто из Казахстана, Киргизии, Армении и Беларуси излишне сложны по сравнению, например, с процедурой для китайских машин. Текущая непрозрачность приводит к злоупотреблениям: компании, оказывающие услуги по расчету, часто занижают сбор для привлечения клиентов, а вся ответственность за ошибки в итоге ложится на покупателя, который может не знать о махинациях, сообщает BFM.

Упрощение процедуры, по мнению замглавы ФТС, позволит решить эту проблему. Однако, как отмечает основатель компании E.N. Cars Евгений Забелин, последствия изменений могут быть разными: от кратного роста потока автомобилей через страны ЕАЭС (если ставки уравняются) до полной остановки такого импорта, если, наоборот, введут высокие ставки или запреты.

Ранее стало известно, что Кабмин РФ прорабатывает меры стимулирования газомоторного транспорта, среди которых — освобождение от утильсбора.