Бизнесмены РФ под санкциями подали иски к ЕС на €53 млрд

Российские бизнесмены, находящиеся под санкциями Европейского союза, подали в суды на ЕС и его страны-члены, требуя компенсаций на сумму около 53 млрд евро.

Об этом следует из доклада Европейской коалиции за торговое правосудие (ETJC). Всего было инициировано 28 судебных разбирательств, причем половина из них пришлась на 2025 год. По данным коалиции, запрашиваемая сумма сопоставима с объемом военной помощи, предоставленной Евросоюзом Украине с 2022 года.

Для подачи исков используется механизм урегулирования инвестиционных споров (ISDS), позволяющий иностранным инвесторам оспаривать действия государств вне национальных правовых систем.

Среди истцов значатся Михаил Фридман, требующий от Люксембурга $16 млрд, а также "Роснефть", которая угрожает судом Германии. В ответ ЕС включил в новый пакет санкций меру, позволяющую блокировать исполнение решений судов, вынесенных по искам, связанным с антироссийскими ограничениями.