В Нижнем Тагиле петербуржца признали виновным в хищении 320 миллионов с оборонного заказа

Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал жителя Санкт-Петербурга Андрея Виноградова виновным в хищении 320 млн рублей, полученных на выполнение оборонного заказа. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Установлено, что с марта по май 2020 года Виноградов создал группировку с целью похитить средства, выделенные Минобороны РФ по госконтракту на строительство объекта в Приморском крае. Через подконтрольные фирмы и фиктивные гарантии группировка заполучила почти 320 млн рублей, которые перечисляла на счета подконтрольных организаций под видом оплаты поставок материалов и выполнения работ. Часть денег была переведена на счета третьих лиц за услуги, которые по факту не были связаны с выполнением оборонзаказа. Оставшиеся средства послужили прикрытием и были потрачены на выплату зарплат, налогов и создание видимости строительства.

В состав группировки также вошел директор одного из коммерческих предприятий. Материалы в отношении него выделены в отдельное производство.

Суд признал Андрея Виноградова виновным в мошенничестве, назначил 5 лет исправительной колонии общего режима, а также обязал возместить в доход государства сумму нанесенного ущерба.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.