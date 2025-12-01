Нижегородским чиновникам выдадут премию за донос на предложение о взятке

Нижегородских чиновников, которые доложат губернатору Глебу Никитину о предложениях взятки в их адрес, будут награждать премией. Соответствующие изменения внесли в региональное положение об оплате труда госслужащих, передает "Московский комсомолец".

Отмечается, что материальное поощрение получат те чиновники, которые подчинены непосредственно губернатору – в основном, это заместители главы региона.

Размер премии также обозначен – если информация о склонении чиновника к коррупционным действиям подтвердится, ему выплатят премию в размере половины его зарплаты.

Обновленное положение начнет действовать с 2026 года.