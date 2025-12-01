Мошенники за неделю украли у тюменцев 27 миллионов рублей

За минувшую неделю в Тюменской области от действий телефонных и интернет-мошенников пострадали 60 жителей региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Общая сумма похищенных денежных средств превысила 27 млн рублей. Наибольшая сумма похищенных денежных средств составила 7 млн руб. Так, неизвестные, позвонив на сотовый телефон мужчины и представившись сотрудниками правоохранительных органов, ввели потерпевшего в заблуждение и под предлогом предотвращения хищения денежных средств и перевода их на "безопасный счет" убедили передать курьеру 7 млн рублей.

Тобольская межрайонная прокуратура организовала надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества.