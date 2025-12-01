Гендиректором "Уралхиммаша" назначен Сергей Гавриков

Генеральным директором завода "Уралхиммаш" назначен Сергей Гавриков, занимавший с февраля 2025 года пост управляющего директора. Решение было принято на совете директоров, сообщает пресс-служба предприятия.

Его предшественник Евгений Гриценко продолжает работать в Группе Синара в должности вице-президента. Отмечается, что кадровые перестановки произошли в соответствии с разработанной Группой Синара стратегией развития предприятия. В октябре прошлого года "Синара" завладела 74,99% акций "Уралхиммаша", принадлежавших до этого структурам Газпромбанка.

Сергей Николаевич Гавриков родился в 1966 году в Ленинграде. Работать начал в 1983 году в "Ижорских заводах", где постепенно прошел путь от мастера до заместителя директора по производству. С 2012 по 2025 годы занимал руководящие посты на крупных машиностроительных предприятиях.