В Казахстане 56% учителей не прошли тестирование по своему предмету

В Казахстане 56% школьных учителей не смогли пройти тестирование по своему предмету. Об этом заявила депутат Мажилиса (нижней палаты парламента республики) Ирина Смирнова.

Она считает это системной проблемой в подготовке и квалификации педагогов, несмотря на многолетние государственные программы повышения их квалификации. Так, в стране есть институт повышения квалификации, у которого есть собственные здания и финансирование. Государство полностью обеспечивает его всем необходимым за счет налогоплательщиков. Учителя постоянно проходят там курсы повышения квалификации, но, как показывают результаты, это мало что дает. Как можно не пройти тестирование по своему предмету, она не понимает.

"Извините, если ты не знаешь предмет, ну иди выучи, пожалуйста", – сказала Смирнова.

Возможно, она ссылается на данные, которые были получены еще в 2020 году. А в 2017 году в ходе конкурсного отбора почти 70% тестируемых педагогов Казахстана не смогли набрать пороговые 13 баллов из 25. И только 5% ответили на все 25 вопросов.

В России тоже периодически поднимается вопрос квалификации учителей, особенно в свете ухода опытных кадров и прихода на их место молодежи, к профессиональному уровню которой часто есть вопросы.