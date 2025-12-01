Тюменка приняла участие в конференции Российской ассоциации политической науки в Москве

Тюменка приняла участие в конференции Российской ассоциации политической науки в Москве, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Тема мероприятия - "Россия и мир в первой четверти XXI века: политические итоги и перспективы". В рамках конференции состоялись пленарные заседания, конференции, круглые столы, презентации проектов и книг.

Среди участников - член РАПН, руководитель Международного клуба дружбы Тюменской области, член Совета по международному молодежному сотрудничеству при Правительстве Тюменской области Гюнель Бахышова. Тезисы из ее научного труда о Международном клубе дружбы вошли в сборник РАПН 2025 года.

"Мое исследование анализирует феномен Международных клубов дружбы как инструмента публичной дипломатии и мягкой силы в условиях формирования многополярной архитектуры международных отношений. Через институциональный анализ и кейс-стади я изучала, как МКД формируют сетевые структуры взаимодействия с молодежными элитами стран глобального Юга, создавая альтернативные каналы коммуникации в обход санкционных ограничений", - сообщила Гюнель Бахышова.

В России на сегодня открыто более 88 клубов дружбы. МКД региона взаимодействует с двумя партнерами - Кувейтом и Китаем, а также развивает сотрудничество с Марокко.

"Особенно показательно, как расширяется география взаимодействия тюменского клуба: от реализации совместных образовательных проектов до организации межкультурных диалогов и деловых миссий. Эта динамика наглядно демонстрирует, как региональные инициативы укрепляют международные позиции России через создание прочных двусторонних связей с странами глобального Юга и Востока", - отметила Гюнель Бахышова.