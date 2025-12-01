В Нижегородской области пациентам предложили приносить свою бумагу для выписки рецептов

В соцсетях распространилось фото с объявлением из Кстовской центральной районной больницы (Нижегородская область), в котором пациентов просят приносить для выписки рецептов свою бумагу, так как у самого учреждения "бумаги нет".

Местные СМИ в качестве официального комментария областного Минздрава по этому поводу используют цитаты из Telegram-канала "Бокал прессека". Тот приводит цитату, якобы, из ведомства: "В нижегородском Минздраве сообщили, что финансы на закупку канцтоваров, в том числе и у Кстовской ЦРБ, есть. Осталось только своевременно планировать и проводить закупки. Нашумевшее объявление в ведомстве назвали личной инициативой одной из медсестер. Тот случай, когда "хотела, как лучше, а получилось как всегда".

Тот же канал утверждает, что "регион давно дал возможность оформления рецептов цифровых, никаких бумаг, только QR-код".