СМИ: Взорвавшийся в Новой Москве автомобиль принадлежит 41-летнему ученому

Владельцем взорвавшегося в Новой Москве автомобиля является доктор физико-математических наук, ученый одного из НИИ, специализирующегося на лазерных технологиях, пишет "Московский комсомолец".

По данным издания, мужчина в момент ЧП находился в командировке за рубежом.

Как сообщил телеграм-канал 112, владелец машины— специалист в области квантовой электроники из НИИ "Полюс" им. Стельмаха. Ему 41 год.

Напомним, сегодня утром автомобиль Land Cruiser 200 Prado взорвался во дворе жилого дома в Новой Москве. Внутри внедорожника в момент взрыва никого не было. В доме, рядом с которым был припаркована машина, взрывной волной выбило стекла на 3 и 4 этажах.

По информации РИА Новости, предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание во время дистанционного включения двигателя на прогрев.