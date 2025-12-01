Александр Авдеев в ходе рабочей поездки оценил как Муром обновляется при поддержке федеральных и региональных властей

Накануне состоялась рабочая поездка губернатора Владимирской области Александра Авдеева в Муром. Совместно с главой округа Евгением Рычковым он проверил, как развивается территория.

Глава региона оценил новый образовательно-производственный кластер, созданный на базе Муромской государственной инженерно-технической академии по федеральному проекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети». Всего за полгода в академии был выполнен ремонт, созданы современные лаборатории и мастерские. Совместно с ведущими предприятиями области здесь готовят специалистов для отраслей машиностроения по специальным образовательным программам.

В кластер также входят Ковровский промышленно-гуманитарный колледж и Высшая государственная инженерно-техническая школа (колледж) имени Д.К. Советкина во Владимире. Промышленными партнёрами нового центра выступили все муромские заводы, а также ВНИИ «Сигнал», КЭМЗ и предприятие «Армтех».

«При господдержке в округе растут предприятия, создаётся промтехнопарк на основе Муроммашзавода, появляются новые рабочие места. Следовательно, нужны кадры. Поэтому делаем упор на образование, в первую очередь инженерное. Продолжим развивать академию, планируем строить общежитие, ремонтировать учебные корпуса», – поделился планами Александр Авдеев.

В детском саду №62 создан уникальный дошкольный технопарк «Кванториум», с которым ознакомился губернатор. Здесь ребята постигают азы робототехники и инженерии. В этом году детсад капитально отремонтировали и оборудовали по нацпроекту «Семья». Кроме прочего, здесь открыты первая в регионе группа для малышей с 6 месяцев до 1 года и пилотная группа для детей ясельного возраста с задержкой психического развития.

Чтобы жители связывали своё будущее и будущее детей с родным городом, необходимо дальнейшее укрепление социальной сферы и ЖКХ, создание комфортной среды. Правительство региона вместе с местными властями занимается разработкой нового генплана, помогает реализовать важные для округа проекты.

Большая работа ведётся по модернизации достаточно изношенной жилищно-коммунальной инфраструктуры. Губернатор заехал на один из важных городских объектов – канализационный коллектор на перекрёстке улиц Московской и Вишнёвой, где идёт санация основной магистрали, ведущей к очистным сооружениям. Коллекторы в Муроме в советское время были сделаны на очень большой глубине – 6-8 м. Чтобы не перекапывать всю дорогу, не разрушать благоустроенные поверхности, специалисты с помощью робота очищают старую трубу и внутрь протягивают новый рукав. Таким образом повышается надёжность сетей. Этот опыт можно масштабировать на другие территории, уверен глава региона.

С Евгением Рычковым он обсудил варианты дальнейшей судьбы Штапского моста – с этой темой жители города обращались к Губернатору на последней «Прямой линии». Мост уже полгода закрыт из-за аварийного состояния. Он соединяет микрорайоны Штап и Якиманская слобода с центром, всего 15 минут пешком, а обходные пути долгие, неудобные. Сейчас решается, строить ли новый мост по типовому проекту, что быстрее и дешевле, или взяться за свой проект. Усложняет задачу особо охраняемый рельеф. Предстоит оценить возможности, плюсы и минусы разных решений в контексте планов по развитию города.

«Муром – в лидерах по благоустройству. Только в этом году по областному проекту «Благодвор» в округе обновили 126 дворов и прилегающих территорий, а по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» велись работы на 7 объектах. На улице Кирова появилась «Поляна сказок». С прошлого года растёт и хорошеет Окский парк, он теперь гармонично соединён с набережной. В перспективе набережную будем продлевать», – сообщил глава Владимирской области.

Александр Авдеев проверил, как преображаются общественные пространства вокруг пруда на улице Московской. Пообщался с прохожими – то, что сделано, им нравится, ждут дальнейших изменений: появления парковки, лавочек и свежего озеленения. Проект благоустройства этой территории получил поддержку у муромлян на всероссийском голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Точно так же жители проголосовали и за приведение в порядок Привокзальной площади. Её поэтапное благоустройство задумано в сотрудничестве с Горьковской железной дорогой. Местные власти завершают работы на муниципальной территории, ГЖД планирует в 2026 году довести дело до конца на своём участке, примыкающем к вокзалу. Всё должно получиться в едином стиле и на едином уровне.

Муром подтверждает своё звание самого спортивного города области. У жителей – широкий круг интересов: от конькобежного спорта и единоборств до кёрлинга. Недавно по проекту «Бизнес-спринт» госпрограммы «Спорт России» на улице Ленина возвели модульный спортивный зал. Объект полностью готов, сейчас завершается благоустройство прилегающей территории. Губернатор предложил руководству Мурома во взаимодействии со спортивным сообществом региона подумать над созданием спортивного центра пауэрлифтинга и тяжёлой атлетики, в том числе для проведения соревнований различного уровня. Область окажет поддержку в реализации этой инициативы.

«Буквально в каждом нашем объекте есть областное участие – речь не только про финансы, но и про организационную и административную поддержку. Благодарю региональное Правительство и Александра Александровича за такое внимательное отношение к Мурому», – сказал Евгений Рычков.