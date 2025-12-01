На Урале школа заплатила компенсацию ученику, который подорвался на страйкбольной гранате

На Среднем Урале подростку выплачена компенсация за травму, полученную в школе. Он подорвался на страйкбольной гранате.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в мае этого года в Логиновской средней школе №21. Там шла подготовка к выступлению учеников на школьном мероприятии. Среди прочих сценических реквизитов использовалась страйкбольная граната, которая после репетиции была оставлена в учебном кабинете.

Там ее взял учащийся 6 класса и дернул за чеку. В результате граната рванула, а подросток получил ожоги кистей рук и ушибленную рану пальца. В дальнейшем юноша проходил лечение.

Белоярская межрайонная прокуратура направила иск в суд о взыскании с учреждения компенсации морального вреда и расходов, понесенных в связи с лечением. В итоге школа добровольно перечислила пострадавшему 20 тысяч рублей и оплатила лечение в размере 2,2 тысяч рублей. Между законным представителем ученика и школой было заключено мировое соглашение.