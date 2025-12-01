В уральском поселке водитель насмерть сбил 14-летнюю школьницу, разговорившись с попутчиком

В поселке Новоуткинск Первоуральского района под колесами автомобиля погибла 14-летняя школьница. Водитель отвлекся на разговор с попутчиком и не заметил подростка.

Как сообщает свердловская Госавтоинспекция, ДТП произошло сегодня около 08.45 на улице Карла Маркса. 40-летний водитель Ford Fusion при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу наехал на школьницу. О причине аварии рассказал 47-летний пассажир автомобиля, который заявил, что в момент наезда они с водителем разговаривали.

По предварительной информации, 14-летняя местная жительница вместе с другими школьниками переходила дорогу, чтобы попасть на остановку, откуда отъезжает школьный автобус. На ее одежде отсутствовали световозвращающие элементы. К несчастью, школьница скончалась на месте от полученных травм.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. По факту ДТП проводится доследственная проверка, все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Госавтоинспекция в очередной раз призывает водителей быть предельно внимательными, особенно вблизи пешеходных переходов, школ и остановок общественного транспорта. Любое отвлечение от дороги — разговор, телефон — может привести к необратимым последствиям.