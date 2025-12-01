В России каждый сотый заражен ВИЧ – эпидемиолог

В России каждый сотый гражданин заражен ВИЧ, сообщил заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский. По его словам, сейчас в стране около 1,25 млн носителей вируса иммунодефицита человека (по результатам выявления в крови антител к ВИЧ, что является достоверным диагностическим методом).

"Риски заражения очень большие, у нас в стране, если брать только взрослых людей, от 15 до 50 лет, то это больше 1%. То есть каждый сотый [человек в стране] заражен вирусом", - цитирует Покровского ТАСС. Среди мужчин 40-45 лет самая высокая заболеваемость – около 4%.

Ранее Покровский сообщал, что ежегодно выявляется 50-60 тыс. новых случаев ВИЧ.