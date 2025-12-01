01 Декабря 2025
Свердловская область Челябинская область Оренбургская область
Фото: Роман Байкалов

Юные спортсмены из трех областей собрались в Екатеринбурге на проект "Многоборье РМК"

Проект "Многоборье РМК" объединил ребят из трех регионов России. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, пятый год подряд самые спортивные ребята из Свердловской, Челябинской и Оренбургской областей приезжают в Екатеринбург, чтобы проверить свои силы и получить заслуженную награду.

В этот раз проект Русской медной компании "Многоборье" собрал более 100 юных спортсменов от 6 до 17 лет. В ходе личных состязаний дети соревнуются в таких дисциплинах, как подтягивание на турнике, прыжки в длину, отжимание, пресс, приседания и запрыгивание на тумбу.

Проект "Многоборье РМК"(2025)|Фото: Владимир Агафонов

Перед соревнованиями с ребятами встретился знаменитый боец ММА, президент Академии единоборств РМК Иван Штырков. Спортсмен провел для них разминку и пожелал удачи.

Проект "Многоборье РМК"(2025)|Фото: Владимир Агафонов

По традиции отборочные этапы проходят на уровне районов, а финалисты приезжают в Екатеринбург, где не только участвуют в самих состязаниях, но и посещают разнообразные экскурсии и знакомятся со звездами профессионального спорта.

Проект "Многоборье РМК"(2025)|Фото: Владимир Агафонов

В 2022 году проект "Многоборье РМК" стал победителем конкурса "Лучшие социальные проекты России" в категории "Поддержка спорта и здорового образа жизни".

Проект "Многоборье РМК"(2025)|Фото: Роман Байкалов

"Многоборье РМК" это масштабный спортивный проект, который призван популяризировать активный образ жизни среди школьников. Миссия проекта – гармоничное, всестороннее физическое развитие детей, укрепление их здоровья и воспитание морально-волевых качеств.

Проект "Многоборье РМК"(2025)|Фото: Роман Байкалов

"Очень приятно видеть, что из года в год к нам приезжают наши, можно сказать, старые друзья. Это дети, которые вовлечены в спорт, в том числе и благодаря таким спортивным проектам Русской медной компании. Потрясающая девочка у нас Полина Зверева из города Коркино, которая сегодня четвертый раз у нас присутствует и четвертый раз получает награду. Мы видим этот запал энергии, жизни, здоровья, которые они и сюда нам привезли, а с собой они заберут его еще больше. И вот в этом основная цель спортивных проектов РМК – чтобы наши дети занимались спортом, развивались и открывали в себе только самые лучшие качества", - отметила вице-президент по социальной ответственности и развитию территорий РМК Анна Шабарова.

Проект "Многоборье РМК"(2025)|Фото: Роман Байкалов

Теги: Многоборье РМК, проект, спортсмены, Штырков, Екатеринбург


Мнения из сети