Первоклассники Нижнего Новгорода получат электронные браслеты для прохода в школы

Первоклассники Нижнего Новгорода для прохода в школы вместо традиционных карт получат электронные браслеты.

Новое устройство совмещает в себе функции банковской карты и пропуска в школу, сообщила пресс-служба мэрии города.

Нижний Новгород первым в России решил реализовать такую альтернативу. Браслеты будут предоставляться бесплатно в рамках акции.

По словам главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, инициатива удобна для школьников, особенно для младшеклассников: браслет всегда на руке, а значит, его сложнее потерять.

"Браслет позволяет не только проходить в школу, но и, например, оплачивать питание в столовой. Это хорошая возможность уже с первого класса прививать детям навыки обращения с деньгами и основы финансовой грамотности, конечно, под контролем родителей ", - приводит пресс-служба слова Шалабаева.

При этом отмечается, что решение об использовании устройства останется за родителями - можно будет оставить ребенку и привычную карту.