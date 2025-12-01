О формировании повестки очередной сессии ЗСК рассказал Юрий Бурлачко

01 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россиянам приготовили "технологический сбор"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

О формировании повестки очередной сессии ЗСК рассказал Юрий Бурлачко

Продолжается формирование повестки дня очередной 71-й сессии Заксобрания Краснодарского края, которая запланирована на ближайший четверг. Предполагается рассмотреть порядка 25 проектов нормативных правовых актов. В преддверии пленарного заседания председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко рассказал о том, что станет предметом обсуждения.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

«Ключевой вопрос - второе чтение краевого бюджета на ближайшую трехлетку.  Проект главного финансового документа региона, внесенного Губернатором, дорабатывается. Однозначно он будет социально ориентированным и направленным на устойчивое развитие кубанской экономики.

Отдельный блок сессии будет посвящен вопросам социальной поддержке жителей. Спикер считает актуальным внесение ряда изменений в закон «О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае», в котором, в развитие Указа Президента России «О мерах социальной поддержки многодетных семей», в качестве места жительства многодетной семьи признается расположенное на территории региона место жительства одного из родителей (опекунов, попечителей) независимо от места жительства других членов семьи. При этом меры соцподдержки будут предоставляться только членам многодетных семей, проживающих на территории края.

Другая поправка коснется выплаты краевого материнского (семейного) капитала. В настоящее время его можно получить при рождении (усыновлении, удочерении) третьего ребенка или последующих детей. Законопроектом предложим предоставлять его при рождении (усыновлении, удочерении) третьего, четвертого ребенка и последующих детей.

"Также обсудим и меры поддержки для семей, воспитывающих детей-инвалидов. В большинстве своем они предоставляются до достижения ребенком 18 лет. Но дети-инвалиды постарше в силу своего состояния зачастую остаются зависимыми от родителей и дальше. В целях оказания финансовой помощи многодетным семьям, в которых есть дети-инвалиды в возрасте от 18 до 23 лет, предложим сохранить их право на меры социальной поддержки. По актуальным данным, в крае на учете в органах соцзащиты населения состоят более двухсот таких семей.  
Традиционно серьезное внимание уделим аграрному сектору. В повестку включен проект постановления ЗСК о ходе реализации закона «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения на территории Краснодарского края». Напомню, сохранение и улучшение качественных характеристик почв, контроль за соблюдением условий севооборота - безусловные приоритеты в деятельности власти региона, где земля - это, по сути, наше все. В итоговом документе проанализируем в том числе эффективность принятых законодательных решений в части выполнения аграриями работы, направленной на увеличение показателей урожайности сельскохозяйственных культур", - сообщил Юрий Бурлачко.

В рамках сессии также будут внесены поправки в законы «О туристской деятельности в Краснодарском крае», «О регулировании отдельных отношений в сфере недропользования на территории Краснодарского края», «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае».

Теги: юрий бурлачко, Парламенты ЮФО, сессия зск, повестка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети