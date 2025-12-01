О формировании повестки очередной сессии ЗСК рассказал Юрий Бурлачко

Продолжается формирование повестки дня очередной 71-й сессии Заксобрания Краснодарского края, которая запланирована на ближайший четверг. Предполагается рассмотреть порядка 25 проектов нормативных правовых актов. В преддверии пленарного заседания председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко рассказал о том, что станет предметом обсуждения.

«Ключевой вопрос - второе чтение краевого бюджета на ближайшую трехлетку. Проект главного финансового документа региона, внесенного Губернатором, дорабатывается. Однозначно он будет социально ориентированным и направленным на устойчивое развитие кубанской экономики.

Отдельный блок сессии будет посвящен вопросам социальной поддержке жителей. Спикер считает актуальным внесение ряда изменений в закон «О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае», в котором, в развитие Указа Президента России «О мерах социальной поддержки многодетных семей», в качестве места жительства многодетной семьи признается расположенное на территории региона место жительства одного из родителей (опекунов, попечителей) независимо от места жительства других членов семьи. При этом меры соцподдержки будут предоставляться только членам многодетных семей, проживающих на территории края.

Другая поправка коснется выплаты краевого материнского (семейного) капитала. В настоящее время его можно получить при рождении (усыновлении, удочерении) третьего ребенка или последующих детей. Законопроектом предложим предоставлять его при рождении (усыновлении, удочерении) третьего, четвертого ребенка и последующих детей.

"Также обсудим и меры поддержки для семей, воспитывающих детей-инвалидов. В большинстве своем они предоставляются до достижения ребенком 18 лет. Но дети-инвалиды постарше в силу своего состояния зачастую остаются зависимыми от родителей и дальше. В целях оказания финансовой помощи многодетным семьям, в которых есть дети-инвалиды в возрасте от 18 до 23 лет, предложим сохранить их право на меры социальной поддержки. По актуальным данным, в крае на учете в органах соцзащиты населения состоят более двухсот таких семей.

Традиционно серьезное внимание уделим аграрному сектору. В повестку включен проект постановления ЗСК о ходе реализации закона «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения на территории Краснодарского края». Напомню, сохранение и улучшение качественных характеристик почв, контроль за соблюдением условий севооборота - безусловные приоритеты в деятельности власти региона, где земля - это, по сути, наше все. В итоговом документе проанализируем в том числе эффективность принятых законодательных решений в части выполнения аграриями работы, направленной на увеличение показателей урожайности сельскохозяйственных культур", - сообщил Юрий Бурлачко.

В рамках сессии также будут внесены поправки в законы «О туристской деятельности в Краснодарском крае», «О регулировании отдельных отношений в сфере недропользования на территории Краснодарского края», «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае».