В Пыть-Яхе мать купила школьнице аттестат, чтобы та поступила в колледж

В Пыть-Яхе возбуждено уголовное дело о подделке школьного аттестата для поступления в колледж, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

В дежурную часть обратился директор местного межотраслевого колледжа. При плановой проверке документов у одного из студентов он обнаружил аттестат, вызвавший подозрения.

Следствие установило, что 41-летняя жительница города, чья 17-летняя дочь не смогла сдать итоговую аттестацию, заказала для нее поддельные документы в интернете. Женщина приобрела фальшивый аттестат об окончании девяти классов и фиктивную справку о переводе в школу другого города. В дальнейшем эти документы были поданы в колледж, и девушка была зачислена на первый курс.

Обман раскрылся после того, как администрация колледжа направила запрос в школу, которую, по документам, окончила абитуриентка. Выяснилось, что она не сдала экзамены, а ее официальный перевод в другую школу, как утверждали родители, не подтвердился. Экспертиза установила, что аттестат был изготовлен способом, не соответствующим стандартам официальных образовательных учреждений.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ ("Использование заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.