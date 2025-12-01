Путин отменил визовый режим для граждан Китая

Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене виз для граждан Китая, въезжающих в РФ на срок до 30 дней. Цель у поездки при этом должна быть гостевая, туристическая или деловая. Режим будет действовать до 14 сентября 2026 года.

О взаимной отмене виз для граждан России и Китая было объявлено во время визита Путин в КНР осенью этого года.

По данным туристических отраслевых союзов, россияне с энтузиазмом восприняли новости об отмене виз в Китай, бронирование как туров, так и жилья в КНР выросли в два и больше раз.