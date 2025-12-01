01 Декабря 2025
в россии
Общество Свердловская область
Фото:Накануне.RU

Госавтоинспекция проверяет на безопасность зимние горки в Екатеринбурге

Сотрудники ГИБДД начали проверять зимние горки в Екатеринбурге для обеспечения безопасности детей во время игр. Как сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции, профилактическое мероприятие "Горка" пройдет с 1 декабря текущего года по 1 марта 2026-го.

"Ежегодно в зимний период увеличивается вероятность дорожных происшествий с участием несовершеннолетних по причине скатывания детей и подростков с горок и наледей на проезжую часть, использования придорожных снежных валов для игр", - говорится в сообщении.

На протяжении всей зимы полицейские будут более тщательно следить за детьми на дорогах и обеспечивать их безопасность вблизи ледовых городков. В случае, если снежная горка будет выходить на проезжую часть, ее оперативно ликвидируют. Кроме того, в образовательных учреждениях пройдут инструктажи с детьми, родителями и педагогами об особенностях перехода проезжей части в зимний период.

Екатеринбуржцев также просят сразу сообщать о горках, скатах, наледях и снежных завалах, выходящих на проезжую часть - они могут использоваться детьми и подростками как место для катания и игр. Не меньшую опасность несут зимние средства передвижения, используемые не по назначению, например, прикрепленные к транспортным средствам. В обоих случаях горожанам стоит обратиться по телефону 02 (102) или в местную управляющую компанию, специалисты которой ликвидируют опасные спуски противогололедными материалами.

Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает родителей контролировать досуг своих детей, не позволять им использовать в качестве горок насыпи и склоны вблизи проезжей части. "В зимний период при переходе проезжей части крепко держите ребенка за руку, если вы перевозите ребенка на санках при переходе через дорогу, необходимо высадить малыша из санок, убедиться в безопасности и перейти проезжую часть", - посоветовали в ГАИ.

Теги: Екатеринбург, Госавтоинспекция, ГИБДД, горка, рейд, проверка


