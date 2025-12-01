Глава Уральского таможенного управления ушел в отставку

Начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов покинул свой пост.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, Фролов прекращает службу в таможенных органах с сегодняшнего дня, 1 декабря. Причины его отставки в УТУ не уточнили.

До назначения нового руководителя исполнять обязанности главы Уральского таможенного управления будет Сергей Епифанов – начальник Уральской электронной таможни.

Алексей Фролов начал работать на таможне 30 лет назад – в 1995 году инспектором в отделе нетарифного регулирования и экспортного контроля Курганской таможни. В дальнейшем занимал должности начальника Ханты-Мансийской и Челябинской таможен, а с июля 2020 года руководил Уральским таможенным управлением.