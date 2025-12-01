SHOT: Land Cruiser взорвался во дворе жилого дома в Новой Москве

Автомобиль Land Cruiser 200 Prado взорвался во дворе жилого дома в Новой Москве, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, пострадавших нет, внутри внедорожника в момент взрыва никого не было. ЧП произошло на Радужной улице. В доме взрывной волной выбило стекла на 3 и 4 этажах.

В сентябре сообщалось, что в подмосковном Наро-Фоминске подорван автомобиль, который, вероятно, может принадлежать военному. Baza писала, что подрыв машины произошел из-за ошибки при сборке СВУ – детонация получилась неуправляемой. В момент взрыва людей ни в машине, ни рядом с ней не было.