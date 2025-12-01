Новая уния: Фанар и Ватикан подтвердили грядущее объединение

01 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россиянам приготовили "технологический сбор"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество За рубежом
Фото: Reuters / Vatican Media / Simone Risoluti

Новая уния: Фанар и Ватикан подтвердили грядущее объединение

Папа римский Лев XIV посетил Турцию, где в Изнике (бывшая Никея) вместе с экуменческим патриархом Варфоломеем отметил 1700-летие Никейского (Первого Вселенского) собора. Визит состоялся по приглашению самого Варфоломея в рамках продолжающегося сближения Фанара с Ватиканом. Он задумывался еще при предыдущем папе Франциске как важная веха на пути к объединению.
Читайте также:

Ранее Варфоломей неоднократно заявлял о своем желании добиться полного единства с папством. Ради этого уже десятки лет идет "богословский диалог" с целью разработать такие документы и найти такие формулировки, которые позволили бы обставить новую унию как великое благо для православного мира. Еще в 2006 году в ходе визита в Стамбул папы Бенедикта XVI была принята совместная декларация с пожеланием объединения.

Во время прошедшего визита Варфоломей и Лев XIV подписали новую совместную декларацию, в которой выразили "готовность решительно продолжать диалог с целью установления полного единства между Православной и Католической церквами". Ключевым шагом на этом пути должно стать установление общей даты празднования Пасхи для православных и римо-католиков. Кроме того, римский папа призвал провести в 2033 году в Иерусалиме, в связи с 2000-летием Воскресения Христова, встречу всех церквей для "достижения полного единства" всех христиан.

Характерно, что во время экуменического молебна папы и Варфоломея был прочитан именно православный Символ веры, а не римо-католический, то есть без Filioque. Этот вопрос уже тысячу лет является камнем преткновения между Православной и Римо-католической церквями, которая силой навязывала свой Символ веры. Однако позже Рим перешел к тактике сохранения православного обряда при одном условии - признания главенства римского папы и подчинения ему. Так возникли униаты. Нынешняя политика Ватикана также сводится к признанию "разнообразия" среди христиан, то есть оставления православным их вероучения, но при том же "маленьком" условии - признании первенства римского папы, так как в первом тысячелетии, еще до раскола, якобы так и было и все поместные церкви будто бы бы признавали примат папы.

папа римский Лев XIV и константинопольский патриарх Варфоломей совершают экуменический молебен(2025)|Фото: Vatican Media

Важно, что предстоятели древних Иерусалимской и Антиохийской церквей отказались принять участие в экуменических мероприятиях. По официальной версии - из-за неурегулированного спора о юрисдикции Катара. Однако, как пишут церковные СМИ, эти патриархаты недовольны инициативами Фанара, который объявил себя главным в православном мире и взял курс на унию с Ватиканом. На Фанаре уже успели обвинить Антиохийского и Иерусалимского патриархов в "саботаже", заявив о том, что таким отношением к инициативе "старшего" они предают себя забвению.

Как пишет портал "Седмица" Церковно-научного центра "Православная энциклопедия", римский папа встретился с главным раввином Турции и посетил мечеть Султана Ахмеда, так что мероприятие в Изнике почти затерялось в ряду прочих экуменических контактов, что, вероятно, огорчило Варфоломея, надеявшегося превратить встречу с папой в историческое событие.

Историк и эксперт по Ватикану Ольга Четверикова считает, что для Фанара и Ватикана не только православные, но и католические догматы давно ничего не значат, речь идет о создании глобальной религиозной структуры. А историк Андрей Фурсов ранее отмечал, что Ватикан строит единую мировую религию во главе с папой.

Теги: фанар, ватикан, церковь


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети