Новая уния: Фанар и Ватикан подтвердили грядущее объединение

Папа римский Лев XIV посетил Турцию, где в Изнике (бывшая Никея) вместе с экуменческим патриархом Варфоломеем отметил 1700-летие Никейского (Первого Вселенского) собора. Визит состоялся по приглашению самого Варфоломея в рамках продолжающегося сближения Фанара с Ватиканом. Он задумывался еще при предыдущем папе Франциске как важная веха на пути к объединению.

Ранее Варфоломей неоднократно заявлял о своем желании добиться полного единства с папством. Ради этого уже десятки лет идет "богословский диалог" с целью разработать такие документы и найти такие формулировки, которые позволили бы обставить новую унию как великое благо для православного мира. Еще в 2006 году в ходе визита в Стамбул папы Бенедикта XVI была принята совместная декларация с пожеланием объединения.

Во время прошедшего визита Варфоломей и Лев XIV подписали новую совместную декларацию, в которой выразили "готовность решительно продолжать диалог с целью установления полного единства между Православной и Католической церквами". Ключевым шагом на этом пути должно стать установление общей даты празднования Пасхи для православных и римо-католиков. Кроме того, римский папа призвал провести в 2033 году в Иерусалиме, в связи с 2000-летием Воскресения Христова, встречу всех церквей для "достижения полного единства" всех христиан.

Характерно, что во время экуменического молебна папы и Варфоломея был прочитан именно православный Символ веры, а не римо-католический, то есть без Filioque. Этот вопрос уже тысячу лет является камнем преткновения между Православной и Римо-католической церквями, которая силой навязывала свой Символ веры. Однако позже Рим перешел к тактике сохранения православного обряда при одном условии - признания главенства римского папы и подчинения ему. Так возникли униаты. Нынешняя политика Ватикана также сводится к признанию "разнообразия" среди христиан, то есть оставления православным их вероучения, но при том же "маленьком" условии - признании первенства римского папы, так как в первом тысячелетии, еще до раскола, якобы так и было и все поместные церкви будто бы бы признавали примат папы.

Важно, что предстоятели древних Иерусалимской и Антиохийской церквей отказались принять участие в экуменических мероприятиях. По официальной версии - из-за неурегулированного спора о юрисдикции Катара. Однако, как пишут церковные СМИ, эти патриархаты недовольны инициативами Фанара, который объявил себя главным в православном мире и взял курс на унию с Ватиканом. На Фанаре уже успели обвинить Антиохийского и Иерусалимского патриархов в "саботаже", заявив о том, что таким отношением к инициативе "старшего" они предают себя забвению.

Как пишет портал "Седмица" Церковно-научного центра "Православная энциклопедия", римский папа встретился с главным раввином Турции и посетил мечеть Султана Ахмеда, так что мероприятие в Изнике почти затерялось в ряду прочих экуменических контактов, что, вероятно, огорчило Варфоломея, надеявшегося превратить встречу с папой в историческое событие.

Историк и эксперт по Ватикану Ольга Четверикова считает, что для Фанара и Ватикана не только православные, но и католические догматы давно ничего не значат, речь идет о создании глобальной религиозной структуры. А историк Андрей Фурсов ранее отмечал, что Ватикан строит единую мировую религию во главе с папой.