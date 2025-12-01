На Урале женщину отправят на принудительное лечение за поджог дома соседки

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело жительницы поселка Красноярка Серовского района. За поджог дома соседки женщину ждет принудительное лечение.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в конце апреля нынешнего года. По версии следствия, пьяная женщина из-за конфликта со своей соседкой решила поджечь дом последней. Однажды вечером злоумышленница разлила на крыльце дома соседки бензин и подожгла зажигалкой. Дождавшись возгорания, она скрылась с места преступления.

В результате пожара были уничтожены жилой дом соседки, а также имущество его владельцев. Причиненный ущерб составил более 1,8 млн рублей.

По заключению экспертов, поджигательница страдает хроническим психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении в медицинской организации. Также потерпевшими заявлены иски о возмещении ущерба. Сейчас материалы дела направлены в Серовский районный суд, который и решит этот вопрос.