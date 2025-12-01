Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении гендиректора "Гортранса" Нугаева

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении гендиректора ЕМУП "Гортранс" Сергея Нугаева, обвиняемого по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение должностным лицом лично взятки в виде денег, в крупном размере".

По версии следствия, Нугаев, в силу своей должности, обладал полномочиями по проведению расчетов с контрагентами. В августе 2024 года между "Гортрансом" и коммерческим предприятием был заключен договор на техническое обслуживание автотранспорта сроком на 3 года. Работы выполнялись согласно договору, однако ЕМУП не пересчитало оплату с августа 2024 года по январь 2025, из-за чего перед коммерческой организацией образовалась задолженность более чем на 17 млн рублей.

При личной встрече в январе 2025 года Нугаев предложил руководителю предприятия-контрагента частично погасить задолженность, за что потребовал вознаграждение в размере 160 тыс. рублей из перечисленной суммы. Взятка была передана после перевода на счет предприятия свыше 3,6 млн рублей в качестве частичного погашения задолженности.

Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы, свою вину он не признал. Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении руководителя предприятия-контрагента прекращено в связи с деятельным раскаянием, способствованием раскрытию преступления.

Напомним, что в августе Ленинский районный суд Екатеринбурга изменил меру пресечения Сергею Нугаеву, отпустив под домашний арест.