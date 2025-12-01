RCC Gym из Екатеринбурга признан лучшим спортивным проектом России

Спортивный комплекс RCC Gym (Екатеринбург) признан лучшим спортивным проектом России 2025 года.

RCC Gym – это новый проект Русской медной компании по развитию любительского и профессионального спорта на Урале. Комплекс отмечен наградой федеральной премии Moscow sport and fitness awards, которая проводится по инициативе московского департамента спорта.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, всего было отмечено шесть победителей в разных номинациях: от лучшего спортсмена до сильнейшего бренда. RCC Gym стал лучшим спортивным проектом этого года.

Награду управляющей RCC Gym Ольге Стаховой вручил заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России, трехкратный чемпион мира по фитнесу Дмитрий Яшанькин.

"Эта награда отправляется в шикарный и невероятный клуб. Петру Яну большой привет, руководителям респект. Я не видел ничего подобного на территории России. Мы можем поспорить и с Дубаем, и с Нью-Йорком", - заявил Яшанькин.

Стоит отметить, что этим летом Дмитрий лично приезжал в Екатеринбург в спортивный квартал "Архангел Михаил" вместе с хоккеистом Александром Овечкиным.