01 Декабря 2025
Спорт Свердловская область В России
Фото: пресс-служба RCC Gym

RCC Gym из Екатеринбурга признан лучшим спортивным проектом России

Спортивный комплекс RCC Gym (Екатеринбург) признан лучшим спортивным проектом России 2025 года.

RCC Gym – это новый проект Русской медной компании по развитию любительского и профессионального спорта на Урале. Комплекс отмечен наградой федеральной премии Moscow sport and fitness awards, которая проводится по инициативе московского департамента спорта.

Награждение RCC Gym за лучший спортивный проект России 2025 года(2025)|Фото: пресс-служба RCC Gym

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, всего было отмечено шесть победителей в разных номинациях: от лучшего спортсмена до сильнейшего бренда. RCC Gym стал лучшим спортивным проектом этого года.

Награду управляющей RCC Gym Ольге Стаховой вручил заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России, трехкратный чемпион мира по фитнесу Дмитрий Яшанькин.

Награждение RCC Gym за лучший спортивный проект России 2025 года(2025)|Фото: пресс-служба RCC Gym

"Эта награда отправляется в шикарный и невероятный клуб. Петру Яну большой привет, руководителям респект. Я не видел ничего подобного на территории России. Мы можем поспорить и с Дубаем, и с Нью-Йорком", - заявил Яшанькин.

Награждение RCC Gym за лучший спортивный проект России 2025 года(2025)|Фото: пресс-служба RCC Gym

Стоит отметить, что этим летом Дмитрий лично приезжал в Екатеринбург в спортивный квартал "Архангел Михаил" вместе с хоккеистом Александром Овечкиным.

Теги: RCC Gym, проект, награда, РМК, Екатеринбург


