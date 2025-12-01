Пропавший житель Каменска-Уральского отправился на Сахалин по указке мошенников

Мошенники вынудили 20-летнего жителя Каменска-Уральского отправиться на Сахалин. До этого парень перевел им порядка 230 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе МВД России.

Ранее в полицию обратился свердловчанин с просьбой найти пропавшего сына. Мужчина догадался, что с его ребенком произошло что-то неладное, однако правда вскрылась уже после обнаружения молодого парня.

Оказалось, что уралец попал под влияние дистанционных мошенников. Те под разными предлогами уговорили его сначала перевести деньги, а после, по неизвестной причине, заставили перебраться на Сахалин "ждать дальнейших указаний". Найти парня удалось сотрудникам УМВД России "Южно-Сахалинский" и представителям волонтерской организации. Однако так просто вернуть его домой оказалось непросто - мошенники настолько запудрили мозги своей жертве, что отцу парня и следователям понадобилось провести продолжительную разъяснительную беседу для снятия психологического воздействия.

Семья выразила благодарность сотрудникам УМВД России "Южно-Сахалинский" и волонтерам за профессионализм и оперативность.

МВД России напоминает гражданам, что сотрудники банков, государственных организаций и правоохранительных органов никогда не потребуют в телефонном разговоре проводить операции с вашими счетами и предоставлять sms-коды, пароли и персональные данные. При звонках с незнакомых номеров и малейших сомнениях необходимо незамедлительно прервать разговор.