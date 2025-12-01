Напавший с ножом на полицейских в Дагестане мужчина умер по дороге в больницу

Мужчина, который вечером 30 ноября атаковал с ножом сотрудников полиции на КПП "Джемикентский" в Дагестане, скончался по пути в больницу.

Об этом заявили пресс-службе МВД по региону. По данным ведомства, нападение было пресечено с применением огнестрельного оружия, в результате чего нападавший получил смертельные ранения.

Никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал, сообщает РИА "Новости".

