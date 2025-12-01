Стало известно о россиянах на атакованных в Черном море танкерах

В результате нападения на танкеры Virat и Kairos в Черном море, на борту которых присутствовали российские граждане, жертв удалось избежать.

Этому способствовали мужественные и решительные действия команд судов. Российские дипломаты поддерживают контакт с турецкой стороной для установления организаторов и участников атаки и разработки соответствующих мер реагирования, сообщает РИА "Новости".

Танкер Kairos, следовавший под флагом Гамбии, загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. Двадцать пять членов экипажа были успешно эвакуированы. Позже экипаж танкера Virat сообщил, что в 35 милях от берегов Турции судно подверглось удару.