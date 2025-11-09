В Москве мошенники похитили у пенсионерки деньги, золото и заставили продать квартиру

В Москве мошенники похитили у пенсионерки более 27,8 млн рублей под предлогом перерасчета оплаты за услуги связи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником компании, оказывающей услуги связи, и сообщил, что имеются ошибки в паспортных данных и их нужно ему продиктовать. Также аферист заверил, что после корректировки информации будет произведен перерасчет и она не будет платить за телефон полгода. Введенная в заблуждение пенсионерка поверила и продиктовала незнакомцу свои персональные данные, после чего разговор прервался.

Затем начался второй этап мошеннической схемы. В дело вступила лжесиловик - она запугала пенсионерку уголовной ответственностью и убедила передать более 600 тысяч рублей курьеру. Затем по указанию аферистов пенсионерка купила новый телефон и сим карту, а также 1 кг золота за 9 млн рублей, которые она ранее сняла со счета. Золото и оставшиеся на руках сбережения она также передала криминальному посыльному.

Затем мошенники уговорили пенсионерку принять участие в якобы проводимой операции по поимке "черных риэлторов". Введенная в заблуждение женщина продала свою квартиру на ул. Молодогвардейская, а деньги не получила, т.к. "телефонные кураторы" убедили ее в фиктивности сделки.

Когда якобы начались мероприятия по поимке выдуманных мошенниками "черных риэлторов", пострадавшей сказали покинуть квартиру и снять другое жилье, в котором находиться до момента задержания злоумышленников. Пенсионерка 61 день жила в съемной квартире в Московской области, а когда аферисты перестали выходить на связь вернулась к себе домой, обнаружила смененные замки и отсутствие своих вещей.

Установление всех обстоятельств на контроле в Кунцевской межрайонной прокуратуре.