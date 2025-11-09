Военнослужащие освободили Рыбное в Запорожской области

Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Рыбное Запорожской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

Было нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Яблоково, Гуляй Поле, Новое Запорожской области, Великомихайловка и Нечаевка Днепропетровской области.

ВСУ потеряли до 255 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

Ранее в ведомстве сообщили о завершении освобождения группировкой "Восток" населенного пункта Волчье в Днепропетровской области.

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными БПЛА по предприятиям украинского ВПК и объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.