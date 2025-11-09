В Москве после употребления домашних солений госпитализированы шесть человек

В Москве после употребления домашних солений госпитализированы шесть человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

По данным депздрава, все пострадавшие проживали в одной квартире и ели соления собственного приготовления и заразились ботулизмом. В настоящий момент их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести, им оказывается полный объем всей необходимой медицинской помощи в профильном инфекционном стационаре.

Управлением Роспотребнадзора по городу Москве совместно с Департаментом здравоохранения определены продукты, которые могли послужить источником пищевого отравления, ведется эпидемиологическое расследование.

Распространения заболевания не прогнозируется, ботулизм — это инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку, а возникает при употреблении в пищу продуктов, содержащих возбудитель ботулизма.