Огнеборцы ликвидировали крупный пожар в поселке Медный под Екатеринбургом

Напомним, ЧП произошло вечером 8 ноября на территории промышленной площадки – загорелось производственное здание со строительными материалами. Сообщений о пострадавших не поступало.

Открытое горение на пожаре на ул.Медная в поселке Медный Екатеринбурга ликвидировано, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления МЧС.



