Огнеборцы ликвидировали крупный пожар в поселке Медный под Екатеринбургом
Открытое горение на пожаре на ул.Медная в поселке Медный Екатеринбурга ликвидировано, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления МЧС.
Огнеборцы ведут проливку и разборку сгоревших конструкций. Причину возгорания предстоит установить пожарным дознавателям.
Напомним, ЧП произошло вечером 8 ноября на территории промышленной площадки – загорелось производственное здание со строительными материалами. Сообщений о пострадавших не поступало.