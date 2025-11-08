Белгород и его пригороды частично обесточены

В части Белгорода и пригородах наблюдаются "проблемы с электричеством", сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"На ряде улиц наблюдаются проблемы с электричеством. Также энергоснабжение отсутствует в части поселка Дубовое Белгородского района. Без света остаются более 20 тыс. жителей. Все аварийные и оперативные службы работают на местах. Энергетики восстанавливают электроснабжение", - рассказал Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, над городом сработала система ПВО, пострадавших нет, но после падения обломков загорелось несколько гаражей.