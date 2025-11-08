Государственные ТЭС Украины полностью остановлены

Украинская энергетическая компания "Центрэнерго" заявила об остановке всех теплоэлектростанций (ТЭС) Украины.

"Мы остановились… Сейчас — ноль генерации", - говорится в сообщении "Центрэнерго".

Ранее украинская электросетевая компания "Укрэнерго" сообщила, что в некоторых регионах страны проводятся аварийные отключения электроэнергии. "В некоторых регионах продолжают действовать графики почасовых отключений (объемом до 3 очередей) и графики ограничения мощности для промышленных потребителей", - говорится в сообщении компании. Там также призвали потребителей экономно расходовать электричество при его наличии.

В субботу, 8 ноября, Минобороны России сообщило, что "в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу".