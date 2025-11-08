В Камышине при взрыве самогонного аппарата погиб человек

В Камышине в многоквартирном доме взорвался самогонный аппарат. Пострадали три человека, один из них скончался в местной городской больнице, передает РИА Новости со ссылкой на комитет здравоохранения Волгоградской области.

Взрыв произошел вечером в пятницу, 7 ноября. По предварительным данным, произошла разгерметизация самогонного аппарата, в квартире выбило стекла.

Двое других пострадавших переводятся из Камышина в ожоговое отделение больницы СМП Волгограда.