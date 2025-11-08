Социолога Бориса Кагарлицкого* перевели в ШИЗО

Социолога и публициста левых взглядов Бориса Кагарлицкого* перевели в ШИЗО на трое суток, сообщили его родственники, на них ссылается Telegram-канал журнала "Рабкор"**. При этом ранее родные социолога настаивали на том, что ему необходима госпитализация.

Бориса Кагарлицкого* арестовали летом 2023 года по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК), связанному с его видеороликом о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года. Суд первой инстанции приговорил его к штрафу в 609 тыс. руб. Защита подала апелляцию о смягчении приговора. Два месяца спустя вышестоящий суд заменил штраф пятью годами лишения свободы в колонии общего режима. Кагарлицкий* не признал вину, считает свое дело политически мотивированным.

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ; внесен в реестр экстремистов Росфинмониторинга

