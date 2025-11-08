На Урале почтили память полицейских, погибших при исполнении служебного долга

08 Ноября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В школах введут 12-летнее обучение?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Свердловская область В России
Фото: В.Н. Горелых

На Урале почтили память полицейских, погибших при исполнении служебного долга

В Екатеринбурге, как и в других регионах России, прошли мероприятия, посвященные Дню памяти сотрудников МВД, погибших при исполнении служебного долга. В столице Урала торжественный митинг состоялся у мемориала на территории базы "Динамо", недалеко от Храма на крови.  

"Это одновременно и памятный, и траурный день, когда принято вспоминать тех, кто до конца жизни остался верен трудному и опасному ремеслу борьбы с преступностью", - напомнил руководитель пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых. По его словам, в церемонии поучаствовали 150 человек: действующий личный состав и ветераны ОВД, Росгвардии, курсанты Уральского юридического института, кадеты полицейского класса из школы №75, члены семей погибших, общественники, представители епархии.

По поручению генерала Мешкова открыл митинг его заместитель Сергей Ремезков, отметивший, что подвиг и имена павших в бою товарищей навсегда останутся в наших сердцах.

Траурный митинг 8 ноября в Екатеринбурге.(2025)|Фото: В.Н. Горелых

Траурный митинг 8 ноября в Екатеринбурге.(2025)|Фото: В.Н. Горелых

Траурный митинг 8 ноября в Екатеринбурге.(2025)|Фото: В.Н. Горелых

"Всего в списке погибших свердловских солдат правопорядка значится 264 человека. Один из них - Владимир Евгеньевич Ласточкин. Он получил смертельное ранение в декабре 1995 года на Северном Кавказе, когда с коллегами под плотным огнем противника прорывался для спасения тяжелораненого земляка. Указом президента РФ Ласточкину было присвоено высокое звание Героя России. Отдать почести отцу пришел его сын Андрей", - рассказал Валерий Горелых.

Участники мероприятия почтили минутой молчания павших родных и возложили венки и живые цветы к памятнику. Завершилась церемония поминальным молебном в Храме на крови.

Траурный митинг 8 ноября в Екатеринбурге.(2025)|Фото: В.Н. Горелых

Траурный митинг 8 ноября в Екатеринбурге.(2025)|Фото: В.Н. Горелых

Теги: мвд, полиция, митинг


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети