На Урале почтили память полицейских, погибших при исполнении служебного долга

В Екатеринбурге, как и в других регионах России, прошли мероприятия, посвященные Дню памяти сотрудников МВД, погибших при исполнении служебного долга. В столице Урала торжественный митинг состоялся у мемориала на территории базы "Динамо", недалеко от Храма на крови.

"Это одновременно и памятный, и траурный день, когда принято вспоминать тех, кто до конца жизни остался верен трудному и опасному ремеслу борьбы с преступностью", - напомнил руководитель пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых. По его словам, в церемонии поучаствовали 150 человек: действующий личный состав и ветераны ОВД, Росгвардии, курсанты Уральского юридического института, кадеты полицейского класса из школы №75, члены семей погибших, общественники, представители епархии.

По поручению генерала Мешкова открыл митинг его заместитель Сергей Ремезков, отметивший, что подвиг и имена павших в бою товарищей навсегда останутся в наших сердцах.

"Всего в списке погибших свердловских солдат правопорядка значится 264 человека. Один из них - Владимир Евгеньевич Ласточкин. Он получил смертельное ранение в декабре 1995 года на Северном Кавказе, когда с коллегами под плотным огнем противника прорывался для спасения тяжелораненого земляка. Указом президента РФ Ласточкину было присвоено высокое звание Героя России. Отдать почести отцу пришел его сын Андрей", - рассказал Валерий Горелых.

Участники мероприятия почтили минутой молчания павших родных и возложили венки и живые цветы к памятнику. Завершилась церемония поминальным молебном в Храме на крови.