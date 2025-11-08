Вице-спикер Госдумы попросит правительство о введении моратория на статью за поиск экстремистских материалов

08 Ноября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В школах введут 12-летнее обучение?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Вице-спикер Госдумы попросит правительство о введении моратория на статью за поиск экстремистских материалов

Вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков ("Новые люди") собирается обратиться в правительство России с предложением ввести фактический мораторий на применение статьи за поиск экстремистских материалов. На прошлой неделе стало известно о первом деле, возбужденном по этой статье. Даванков считает, что это репрессивная мера.

"Случилось ровно то, о чём я предупреждал три месяца назад: в России возбуждено первое дело за поиск информации в интернете. Не за публикацию, не за агитацию — просто за то, что парень из Каменска-Уральского открыл статьи про "РДК"* и "Азов"**. Оператор связи передал его данные в ФСБ <…> Я выступал против этого закона в Госдуме. Тогда коллеги говорили, что он не станет угрозой для обычных людей. Но вот первое доказательство обратного", - пишет Даванков.

Он добавил, что, по данным "Яндекс.Вордстат", за последний месяц запрос "РДК"* вводили более 100 тыс. раз, "Азов"** - 6 тыс. раз.

"В реестре экстремистских материалов — 5,5 тысяч наименований. Уверен: миллионы россиян хотя бы раз наткнулись на что-то из этого списка. Я против того, чтобы их судили. Как и большинство россиян. Обращусь в Правительство РФ с предложением ввести фактический мораторий на применение этого закона. Правоохранительным органам и Роскомнадзору нужно воздержаться от правоприменения до тех пор, пока не будут внесены поправки, защищающие обычных граждан. Журналистов, историков, айтишников, просто людей, которые интересуются что происходит в мире. Когда закон превращается в ловушку для миллионов людей — его нужно остановить и пересмотреть", - заключает вице-спикер Госдумы.

Фигурантом первого дела о поиске экстремистских материалов стал 20-летний сотрудник медучреждения в Каменске-Уральском Свердловской области. 24 сентября он в автобусе читал статью о "Русском добровольческом корпусе"* и батальоне "Азов"**. Оператор сотовой связи сообщил об этом в ФСБ, после чего молодого человека вызвали на допрос. Он признал вину, однако юрист заявил, что на его подзащитного было оказано психологическое давление. Барсуков указал, что в законодательстве имеется пробел, поэтому под риск попадает даже научный сотрудник, занимающийся подготовкой статьи о запрещенных организациях.

*РДК, Русский добровольческий корпус – признан в РФ террористической и экстремистской организацией

**батальон "Азов" – признан в РФ террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ

Теги: экстремизм, коап, мораторий


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети