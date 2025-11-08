Вице-спикер Госдумы попросит правительство о введении моратория на статью за поиск экстремистских материалов

Вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков ("Новые люди") собирается обратиться в правительство России с предложением ввести фактический мораторий на применение статьи за поиск экстремистских материалов. На прошлой неделе стало известно о первом деле, возбужденном по этой статье. Даванков считает, что это репрессивная мера.

"Случилось ровно то, о чём я предупреждал три месяца назад: в России возбуждено первое дело за поиск информации в интернете. Не за публикацию, не за агитацию — просто за то, что парень из Каменска-Уральского открыл статьи про "РДК"* и "Азов"**. Оператор связи передал его данные в ФСБ <…> Я выступал против этого закона в Госдуме. Тогда коллеги говорили, что он не станет угрозой для обычных людей. Но вот первое доказательство обратного", - пишет Даванков.

Он добавил, что, по данным "Яндекс.Вордстат", за последний месяц запрос "РДК"* вводили более 100 тыс. раз, "Азов"** - 6 тыс. раз.

"В реестре экстремистских материалов — 5,5 тысяч наименований. Уверен: миллионы россиян хотя бы раз наткнулись на что-то из этого списка. Я против того, чтобы их судили. Как и большинство россиян. Обращусь в Правительство РФ с предложением ввести фактический мораторий на применение этого закона. Правоохранительным органам и Роскомнадзору нужно воздержаться от правоприменения до тех пор, пока не будут внесены поправки, защищающие обычных граждан. Журналистов, историков, айтишников, просто людей, которые интересуются что происходит в мире. Когда закон превращается в ловушку для миллионов людей — его нужно остановить и пересмотреть", - заключает вице-спикер Госдумы.

Фигурантом первого дела о поиске экстремистских материалов стал 20-летний сотрудник медучреждения в Каменске-Уральском Свердловской области. 24 сентября он в автобусе читал статью о "Русском добровольческом корпусе"* и батальоне "Азов"**. Оператор сотовой связи сообщил об этом в ФСБ, после чего молодого человека вызвали на допрос. Он признал вину, однако юрист заявил, что на его подзащитного было оказано психологическое давление. Барсуков указал, что в законодательстве имеется пробел, поэтому под риск попадает даже научный сотрудник, занимающийся подготовкой статьи о запрещенных организациях.

*РДК, Русский добровольческий корпус – признан в РФ террористической и экстремистской организацией

**батальон "Азов" – признан в РФ террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ