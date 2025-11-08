Патриарх Кирилл сравнил российскую семью с животным из Красной книги

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что семья в России сравнима по положению с видами, которые заносят в Красную книгу. По мнению главы РПЦ, семью "нужно оберегать, выращивать как редкое растение, постоянно наблюдать за ее неприкосновенностью и защищать всеми доступными средствами и способами". Об этом предстоятель РПЦ заявил на заседании Высшего церковного совета.

"Мы должны признать, что семья уже не может существовать как нечто само собой разумеющееся, как-то было в традиционном обществе. Ее кризисное состояние сравнимо с положением видов, внесенных в Красную книгу", - полагает Патриарх Кирилл.

Он добавил, что в такое кризисное состояние институт семьи в России попал под влиянием Запада, во всем виновата "проблема пропаганды разврата", легализация абортов, "выхолащивание не только материнства, но и отцовства".