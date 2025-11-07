Владимирская область в ТОП-20 общероссийского рейтинга по развитию некоммерческого сектора «Регион-НКО-2025»

В национальном центре «Россия» состоялся юбилейный форум «Сообщество» – открытая площадка для представителей НКО и неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Организатором мероприятия с 2015 года выступает Общественная палата РФ.

В рамках форума прошло награждение победителей шестого рейтинга развития некоммерческого сектора «Регион-НКО-2025». Владимирская область вошла в ТОП-20 этого престижного рейтинга, а также возглавила «Рейтинг – НКО» в номинации «Активность деятельности НКО».

«Итоги «Рейтинга-НКО» в этом году очень радуют, и мы действительно видим поступательное движение вверх. Всё это – работа владимирских социально-ориентированных некоммерческих организаций, за которыми стоят люди и их уникальные проекты. В 2024 году Владимирская область была на 33-й позиции, а сейчас мы занимаем 19 строчку. Активность сектора НКО в нашем регионе официально признана государственными органами, институтами развития и независимыми аналитиками, а также мы в лидерах по участию и результативности получения финансирования от Фонда президентских грантов и Фонда культурных инициатив», – подчеркнула министр внутренней политики Татьяна Адулова.

Всего во Владимирской области, по данным регионального ресурсного центра, зарегистрирована 1731 некоммерческая организация, из них 410 – социальной направленности. На реализацию проектов НКО из областного бюджета выделено 30 млн рублей.