Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль прилетит в Екатеринбург

В Екатеринбург прилетит бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, она примет участие в "Царских встречах в Храме на крови", которые состоятся 14 ноября.

Ее выступление запланировано на 10.00 в конференц-зале Центра "Царский". Кнайсль выступит с темой "Образование и ценности: поддержка талантов вместо коммерциализации обучения". Вход осуществляется по регистрации.

Ранее Карин Кнайсль уже дважды посещала уральскую столицу: для презентации своей книги "Реквием по Европе" и проведения семинаров в УрФУ.