В пяти районах Ямала отменены тарифы "Ямалкоммунэнерго" на электроэнергию

Служители Фемиды признали недействительными приказы департамента тарифной политики Ямала. Документы устанавливали тарифы на электроэнергию для филиалов АО "Ямалкоммунэнерго" в различных районах округа. Решение принял Второй апелляционный суд общей юрисдикции (Санкт-Петербург).

Речь идёт о Надымском, Тазовском, Приуральском, Шурышкарском и Ямальском районах. Судебное решение касается тарифов, установленных департаментом тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямала для электроэнергии, поставляемой "Ямалкоммунэнерго" в 2025 г.

С департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямала в пользу акционерного общества "Ямалкоммунэнерго" взыскана госпошлина в 140 тыс. руб., говорится в карточке дела на сайте суда.