Генпрокуратура проверит закупку лекарств для больных почками в регионах

Генпрокуратура РФ поручила организовать проверки исполнения законодательства при закупках лекарств для граждан, страдающих заболеваниями почек.

Как сообщает пресс-служба ведомства, прокуроры оценят эффективность работы компетентных органов власти и учреждений здравоохранения в указанной сфере.

С привлечением Минздрава, Минпромторга и Росздравнадзора в целом по стране будут проанализированы объемы производства и оборота обозначенных препаратов.

Ранее сообщалось, что перебои с препаратами для лечения хронической болезни почек наблюдаются как минимум в десяти регионах. Пациенты жалуются на отказы в выдаче положенных им лекарств в Башкирии, Дагестане, Татарстане, Санкт-Петербурге, а также Омской, Кировской, Саратовской, Нижегородской, Рязанской и Ульяновской областях. Среди причин — некорректное планирование закупок на уровне региона. По словам врачей, нерегулярный прием лекарств может спровоцировать серьезные осложнения.