В Екатеринбурге на неделю закроют движение на съезде с Комсомольской

Строители на неделю закроют движение транспорта на съезде с автомобильной дороги по улице Комсомольской на дублер Сибирского тракта в направлении улицы 40-летия Комсомола. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Движение будет перекрыто с 14 по 21 ноября. В это время специалисты ООО "АльмакорГруп" проведут работы по строительству транспортной развязки на пересечении переулка Базового, улицы Комсомольской и Сибирского тракта.

Объехать строительный участок можно по дублеру Сибирского тракта с разворотом в районе путепровода на улице Малышева. Помимо этого, также изменится маршрут автобуса №71. Он пойдет по улице Комсомольской – Егоршинскому подходу (с разворотом в районе путепровода на улице Малышева) – дублеру Сибирского тракта – далее по маршруту.

Горожан просят с понимание отнестись к временным неудобствам и планировать заранее свой маршрут. С этим может помочь информационная карта, на которой отображены все актуальные данные по дорожным работам и перекрытиям.